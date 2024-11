La confesión del técnico de Rayo Vallecano sobre el partido que perdieron sin James: “Ningún acierto”

Lo más irónico de todo es que ni lo puso a calentar. Rayo Vallecano sumó la tercera derrota en los últimos cuatro partidos en LaLiga, de España, y luego del partido que perdieron contra Sevilla sin James Rodríguez, el técnico Iñigo Pérez hizo una dura confesión: “Ningún acierto”.

¡A los hechos! Rayo Vallecano saltó a la cancha del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con James iniciando como suplente. Le ha pasado en ocho de los nueve partidos que ha estado disponible. Y, una vez más, las ideas faltaron en el equipo español.

Sevilla se fue arriba con un gol de Djibril Sow al minuto 27 y ese no sería el golpe más duro para Rayo Vallecano en el primer tiempo. Unai López fue expulsado antes del descanso de medio tiempo y el entrenador Iñigo Pérez hizo cinco cambios para intentar empatar el partido. James Rodríguez no estuvo entre los jugadores que ingresaron.

Llegó la hora de la conferencia de prensa tras la derrota por 1-0 contra Sevilla, y el DT de Rayo Vallecano no solo dio a entender que no consideró a James un jugador adecuado para el escenario complejo que se les presentó, también hizo una confesión sobre el bajo nivel que tuvieron en un partido en el que no tuvo en cuenta al ’10’ colombiano. Terminaron con solo dos ocasiones claras de gol creadas.

La confesión de Iñigo Pérez sobre el partido que perdieron sin James Rodríguez

Iñigo Pérez y James Rodríguez. (Foto: Imago)

“Pensaba que ha habido un momento en el que jugar aquí (estadio Ramón Sánchez-Pizjuán) es precioso. A veces lo sufres, pero también sabes que hay momentos en los que si tú eres capaz de imponerte y dominar la presión que esta afición les exige a sus jugadores puedes hacerla valer y utilizarla. Hemos intentado eso y no ha podido ser, hemos tenido poco acierto o ningún acierto y debemos seguir”, confesó Iñigo Pérez.

¿Hasta cuándo tiene contrato James Rodríguez con Rayo Vallecano?

En medio de un presente que lo tiene con 136 minutos jugados en los seis partidos en los que ha visto acción, los rumores de una posible salida de James Rodríguez del Rayo Vallecano en enero dijeron presente. Sin embargo, el jugador de la selección colombiana tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 con una opción de extender el vínculo por un año más si el equipo español así lo decide.