Un mar de problemas es lo que vive Linda Caicedo en medio de los rumores que la acercan al FC Barcelona. Esta jugadora es la gran imagen del fútbol colombiano y el futuro de balompié femenino de Colombia. Ha tenido unos meses de alto nivel y el exterior ya la tiene en la mira.

Tras su presentación en la Copa América Femenina, donde la Selección Colombia fue finalista e hizo historia clasificando al Mundial de Mayores y Juegos Olímpicos, Linda Caicedo se cotizó como una de las mejores volantes de Sudamérica. Actualmente, hace parte del registro de Deportivo Cali.

La habilidosa jugadora mantiene la regularidad y aún siendo menor de edad, el FC Barcelona estaría haciendo los trámites para poderla incluir en el club catalán el próximo año. Tener 17 años es un impedimento para hacer los procedimientos y se ha desatado un conflicto de intereses entre empresarios.

Según Carles Catalán, quien la representa por dos años, en diálogo con Banda Deportiva, hay otro personaje que está detrás del negocio y esta escena podría tumbar el paso de Linda Caicedo al Barcelona. Cisco Terreros es el hombre que también busca representar a la talentosa jugadora colombiana.

"Nosotros hemos cuidado la imagen de Linda, pero cuando llega la fama aparecen personas que buscan sacar provecho. Como un señor Cisco Terreros. Yo no he cobrado un solo peso por Linda. Tengo documentos firmados de sus papás ante un notario, porque ella es menor de edad. Espero que recapacite porque hay posibilidad de firmar con el Barcelona, pero si no se actúa bien, se paraliza", dijo Carles Catalán sobre Linda y el interés de que Terreros sea su representante.