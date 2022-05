En España critican a James por no apoyar al Real Madrid en la Champions

James Rodríguez sorprendió a todos asegurando que deseaba que el Liverpool le ganara la final de la UEFA Champions League al Real Madrid porque quería ver campeón a Luis Díaz, declaraciones que lo tiene en el ojo del huracán en territorio español.

A muchos hinchas del equipo ‘Blanco’ no les gustó que el futbolista colombiano expresara públicamente que quería que los ‘Reds’ se quedaran con la Champions, como fue el caso del periodista Tomás Roncero.

El famoso presentador español afirmó que las palabras del ‘10’ fueron dichas desde el despecho por su terminar saliendo mal del equipo.

"James Rodríguez me parece que es un chico con mucha calidad pero que no entendió lo que era el Real Madrid. Lo que no puede hacer es hablar desde el despecho, y tiene despecho", afirmó Tomás.

El periodista aseguró que James pudo haber sido más diplomático con sus declaraciones y decir que apoyaba al Real, pero también se sentiría contento de que ‘Lucho’ festeje la Champions.

"’Yo voy con el Madrid, con mi Madrid donde he estado’, y luego sí, si gana Liverpool me ‘alegraré por mi compatriota Luis Díaz, que está en una gran temporada’", concluyó.