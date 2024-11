La millonada que ganaron Juanfer Quintero y Racing por ganar la Copa Sudamericana

Aunque la Conmebol no especifica si los jugadores, uno por uno, reciben incentivos económicos por ganar alguno de sus títulos, sí se podría considerar algún beneficio monetario si el club lo dispone a voluntad, que podría ser el caso de los colombianos Juan Fernando Quintero y Roger Martínez.

