Por su parte, por esa misma fecha, Santa Fe jugará de visitante en el Departamental Libertad contra Deportivo Pasto. Un triunfo de visitante y no perder el clásico en Bogotá, lo dejaría de vuelta en la pelea por la final.

Bajo estas condiciones, Nacional comenzará el doblete contra Millonarios, la prueba más dura en el semestre, que lo podría dejar en la final de la Liga si logra sacar resultados positivos en Medellín y Bogotá. A su vez, la diferencia de gol le juega a favor. El equipo azul y Santa Fe, que tiene el ‘punto invisible’, se verán las caras en esta segunda fecha y no podrán empatar, de lo contrario, jugarán para el ‘Rey de Copas’.

De esta manera, Atlético Nacional sigue apagando las críticas, que en la última semana aumentaron de gran manera por las sanciones y los escándalos del técnico Efraín Juárez y Edwin Cardona. Cabe recordar que la Dimayor le quitó la sanción al jugador por besar el escudo en el clásico paisa, mientras que al entrenador lo sancionó con dos fechas en Copa Colombia y dos en Liga. El mexicano ya cumplió parte de ese castigo en Pasto, pero no estará en la próxima jornada con Millonarios y en la ida y la vuelta de la final de la Copa Colombia vs. América de Cali.

