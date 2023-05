El idilio de amor entre el Liverpool y Luis Díaz sigue trascendiendo fronteras. A pesar de que el colombiano esta temporada estuvo afuera mucho tiempo or una lesión, en su regreso ya ha aportado bastante al colectivo del equipo, fue titular en dos ocasiones y ya anotó un gol, lo cual tiene felices a sus hinchas.

Tan es así que en redes sociales se hizo viral un nuevo canto que le dedicarán en los próximos encuentros en el estadio de Anfield, lo cual habla de la excelente relación entre el futbolista y la afición. "He’s Luis Diaz, He’s from Barrancas, Now he plays for Liverpool", dice la letra de su nueva canción.

Esta vez la composición es con la famosa canción 'Bella Ciao', tema que se hizo conocido en tiempos de las guerras mundiales y que se volvió a hacer famoso con la serie 'La Casa de Papel', éxito mundial en la plataforma de streaming Netfix.

Así es la letra de la nueva canción de Luis Díaz:

His name is Lucho

He came to score came to score came to score score score

He’s Luis Diaz

He’s from Barrancas

Now he plays for Liverpoool