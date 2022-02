Hace un par de años, el técnico alemán dio una genial explicación sobre las redes sociales y porqué no las usa.

No se repetirá la misma historia de Zidane: la razón por la que Klopp no usa redes sociales

La era digital sin duda alguna cambió todas las dinámicas sociales de interacción a todos los niveles y escalas posibles. Por ejemplo, en el fútbol, la figuras de los jugadores era demasiado alejada y los fanáticos interactuaban muy poco con ellos. Las redes sociales cambiaron ese paradigma y ahora solo se está a un mensaje de distancia para comunicarse con ellos.

Sin embargo, este fenómeno también ha provocado otro tipo de reacciones. Ese "acercamiento" también le dio el poder a algunos usuarios de poder enviar comentarios con insultos, amenazas y comentarios totalmente negativos. Claro ejemplo de ello ocurrió con el fanatismo desbordado de algunos seguidores de James Rodríguez, quien insultaban a Zinedine Zidane en redes sociales por no colocarlo a jugar regularmente en el Real Madrid.

Pues bueno, acá podemos decir que esa historia no se va a repetir con Jurgen Klopp y la forma en la que gestione los minutos de juego de Luis Fernando Díaz en el Liverpool. El DT alemán no tiene ninguna red social oficial a su nombre. Hace unos años argumentó, de forma genial, porque pasó de largo con este tema y no se deja influenciar para unirse a la movida digital de los perfiles sociales.

"Creo que la decisión más importante que tomé en mi vida fue la de no usar redes sociales. Pueden escribir lo que quieran y yo nunca lo vería porque no lo leo, nunca creí que es correcto escuchar a gente que no te muestra su cara".

¿Por qué habló sobre esto? Pues bien, Jurgen Klopp vivió una fuerte época de críticas en el Liverpool cuando decidió que el portero titular de su equipo, en ese entonces, fuera el ya reconocido Loris Karius. El guardameta alemán cometió graves errores en la final de la Champions League que los 'Reds' acabaron perdiendo contra el Real Madrid.