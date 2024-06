Eduardo Luis, uno de los narradores más reconocidos del fútbol colombiano, no se guardó nada y fue contra la Selección Argentina.

Uno de los hechos que encendió la polémica fue el codazo de Cristian Romero a Víctor Dávila apenas comenzando el partido. Dentro del área, daba entender que era penalti, pero el encuentro Chile vs. Argentina siguió con normalidad y no se marcó penal.

En la afición de la Copa América, hay dudas por el penalti no pitado a Chile o el correctivo disciplinario para Rodrigo De Paul luego del pisotón a Gabriel Suazo. Incluso con VAR, ni el jugador argentino fue castigado y se perdonó el penal a favor de los chilenos. Todo esto hizo reaccionar a muchos especialistas de la región y no solo eso, pues los memes también hicieron de las suyas contra el equipo de Lionel Messi.

En Colombia, las reacciones no dan espera. Eduardo Luis, uno de los narradores más reconocidos del fútbol colombiano, no se guardó nada y lanzó críticas en la red social Instagram. Señala las jugadas polémicas que se presentaron durante el juego en Nueva York, que incluso viralizaron la palabra “ArgenFIFA”.

Argentina vs. Chile en Copa América.

Este gol le fue suficiente a Argentina para quedarse con la victoria y clasificar a cuartos de final de la Copa América 2024. Más allá de los tres puntos, hubo algunas jugadas puntuales que también activaron la polémica y forzaron el nuevo apodo de la Selección de Lionel Messi en internet. Por otra parte, los dirigidos por Ricardo Gareca hicieron un juego intenso, pero no les alcanzó para al menos soportar el empate.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.