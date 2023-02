La foto viral de Faryd con el 'Dibu' Martínez y Lionel Messi en los The Best

Faryd Mondragón, uno de los mejores arqueros de la historia de la Selección Colombia, le da la vuelta al mundo tras una fotografía en la que aparece con Emiliano 'Dibu' Martínez y Lionel Messi en la gala de los Premios The Best en París. El exportero colombiano se roba las miradas junto a los dos cracks de la Selección Argentina.

Durante la ceremonia de los The Best, no hubo muchas sorpresas. Lionel Messi superó a Kylian Mbappé y a Karim Benzema y se quedó con el máximo galardón. Un premio prácticamente cantado luego de que 'La Pulga' gritara campeón con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Por otra parte, 'Dibu' Martínez fue elegido el Mejor Arquero del último año tras ser campeón mundial con Argentina en Qatar 2022. El portero del Aston Villa se consolida pese a que en la Premier League, en los últimos partidos, no le ha ido bien. Junto a ellos, aparece Faryd Mondragón.

Faryd Mondragón, quien en Argentina pasó por Independiente y Argentinos Juniors, compartió en la fotografía con su esposa, con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, y Emiliano 'Dibu' Martínez y Madinha. Sin duda, una postal para enmarcar.