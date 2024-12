Malas noticias para Colombia: Dibu Martínez reveló lo que tiene que pasar para que se retire

Parecía que la reconciliación entre Emiliano ‘Dibu’ Martínez y los hinchas de la selección colombiana se había dado en el escenario ideal, pero las diferencias continuaron, y para terminar el año les dio una mala noticia al revelar lo que tiene que pasar para que se retire.

Publicidad

Publicidad

‘Dibu’ Martínez venía de consolar a los jugadores de Colombia como James Rodríguez tras la victoria de Argentina en la final de la Copa América 2024 e incluso se animó a decir que “jugaron un partidazo bárbaro. Así que el país tiene que estar orgulloso de su equipo“. Todo parecía color de rosa, pero…

Luego de la victoria de la Selección Colombia a Argentina por 2-1 en la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Martínez golpeó una cámara que llevaba un camarógrafo colombiano. La FIFA decidió suspenderlo dos partidos por esta agresión y un gesto obsceno con la Copa América.

Una vez más, la relación entre Emiliano Martínez y los hinchas colombianos no era la mejor, y ante la posibilidad de llegar a cruzarse en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el arquero argentino le dio una mala noticia con lo que tiene que pasar para que se retire del fútbol.

Publicidad

Publicidad

Dibu Martínez contó qué tiene que pasar para que se retire del fútbol

Dibu Martínez y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

En un video publicado por la cuenta de ESPN Argentina en Instagram, Dibu Martínez preguntó si había alguna selección que ganó dos Copas del Mundo seguidas. En ese momento, Enzo Fernández dijo la palabra bicampeón y la reacción del arquero argentino fue decir que si eso se da para la Albiceleste “ahí me retiro, te lo prometo. Me retiro. Te lo digo hoy, entre todos. Me retiro después de ese Mundial (…) Recién cumplí 32, amigo. Voy a tener 33 años en el Mundial. Un pendejo, empecé a jugar a los 30 años… ¿Qué quieres? Me retiro a los 33″.

ver también Richard Ríos reveló el gran objetivo de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Así le ha ido a Emiliano Martínez contra la Selección Colombia

Martínez se ha enfrentado cinco veces a la Selección Colombia. ¿Cómo le fue? Registra dos empates en Copa América que la Selección Argentina terminó ganando en penales y en las Eliminatorias suma una victoria, un empate y una derrota con cuatro goles recibidos.

Publicidad

Publicidad