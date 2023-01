Cristiano Ronaldo fue presentado este martes en el Al Nassr de Arabia Saudita, único equipo en llenar sus expectativas. El portugués fue recibido como una leyenda, los aficionados se acercaron al estadio y lo llenaron para gritar su nombre.

Antes de la salida a la cancha, el ‘Bicho’ entregó una rueda de prensa donde mostró su felicidad por vestir la camiseta de uno de los grandes del Medio Oriente. Algunas de sus respuestas generaron polémica de algunos de sus seguidores y detractores.

El portugués contó detalles de sus razones para ir al Al Nassr y salir de Europa: "soy un jugador único. Es bueno venir acá. Allá en Europa batí todos los récords y quiero batir algunos récords aquí".

Sobre el final de su carrera, Cristiano, aseguró que aún tiene mucho fútbol para dar: "para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. Y para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente".

Mira aquí sus declaraciones