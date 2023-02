Rafael Santos Borré es uno de los mejores delanteros colombianos de los últimos años en Europa, pero en la actualidad no la pasa bien en el Frankfurt de Alemania, debido a la falta de minutos en los últimos partidos. Su salida era casi un hecho, varios equipos estuvieron interesados en sus servicios, pero al final no se pudo dar y siguió en el club alemán.

Si bien, aunque sabía que no sería la primera opción, su entrenador Oliver Glasner, lo tuvo en cuenta para un partido de la Copa de Alemania ante el Darmstadt donde tuvo la oportunidad de marcar en el triunfo 4-2. El delantero colombiano fue protagonista y demostró que está para jugar en los compromisos importantes.

En el canal oficial del Frankfurt, Borré habló y dejó preocupados a sus seguidores a pesar de mostrarse feliz, pues algunos notan resignación en un jugador que puede ser titular en cualquier equipo del mundo: "Ha sido difícil no estar en los once titulares, pero estos partidos me sirven para agarrar confianza, para tomar ritmo también, que nos sirve mucho a los que no jugamos en este semestre tan seguido”.

Borré sabe su nuevo lugar en el club, aun así espera seguir sumando y aportando cuando tenga la oportunidad de hacerlo: “La verdad que contento, feliz. La pretemporada la venía haciendo bien, me venía entrenando de buena forma, en los momentos que el equipo me necesite tengo que estar presente, tengo que ser excelente alternativa para el grupo”, finalizó Borré.