Rafael Santos Borré no ha tenido el protagonismo deseado en la presente temporada con el Eintracht Frankfurt, debido a que ha estado más en el banco de suplentes e ingresa cuando no le queda mucho tiempo por disputar, situación que no tiene muy contento al futbolista colombiano, que tendría entre sus planes cambiar de club cuando para la próxima temporada.

En los últimos días, desde territorio inglés aseguraron que la 'Máquina' tiene la intención de jugar en la Premier League, pero el gran inconveniente sería la millonada que estaría pidiendo el Eintracht, que sería una cifra cerca a los 40 millones de euros, valor que complicaría una posible transferencia del atacante con pasado en River Plate de Argentina.

Ante la intención de 'Rafa' de salir, en los últimos partido el atacante ha tenido un poco más de minutos y ha marcado goles, situación que de mantenerse, podría cambiar los planes del delantero, más teniendo en cuenta que el jugador con el que compite el puesto, Kolo Muani, se podría ir en el próximo mercado de pases europeo.

Según informó la prensa francesa, en PSG estaría alistando la exorbitante cifra de 100 millones de euros por Muani, cifra que sería muy difícil de rechazar por parte del Frankfurt, que dejaría ir al atacante francés, lo que le abriría el camino a Borré para que pueda volver a la titular con el equipo alemán.

La intención del Frankfurt no sería quedarse solamente con 'Rafa', sino que contratar otro atacante, el cual podría ser el actual delantero de Tigre de Argentina y de la Selección Italia, el sorpresivo Mateo Retegui.