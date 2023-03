Linda Caicedo no tuvo un buen día en su primer partido como titular jugando en condición de local con el Real Madrid. La colombiana, que poco a poco se ganó la titularidad, se fue al camerino en medio de lágrimas tras recibir un fuerte golpe que la obligó a salir del terreno de juego.

En el compromiso que su equipo terminó perdiendo por la mínima diferencia ante el Granadilla Tenerife, no empezó nada bien, pues a pesar de su juego en el frente de ataque, no se pudo acomodar y vencer el bloque defensivo del Tenerife, fueron 30 minutos luchando en encontrar los espacios, pero no pudo encontrarlos.

A los 30 llegó la infortunada jugada, recibió un pase largo desde la mitad de la cancha, ganó en velocidad y de repente llegó a cerrar la venezolana Verónica Herrera, se lanzó en barrida y alcanzó a conectar la humanidad de la jugadora que quedó inmediatamente tendida y pidió asistencia médica.

Linda intentó seguir jugando, pero a los 34 minutos el dolor no la dejó continuar, al parecer una molestia en la espalda fue más fuerte que su deseos de jugar. La delantera se retiró en medio de lágrimas y los aplausos de los aficionados del Real Madrid que esperan no sea nada grave para seguir contando con el talento de la colombiana.