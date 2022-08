Tras 17 años, el nombre de Lionel Messi no se encontrará en la lista definitiva de nominados por la revista France Football para el Balón de Oro.

Una de las noticias que revolucionó el fútbol mundial este 12 de agosto tiene que ver con Lionel Messi y su no inclusión a la lista de 30 nominados por la revista France Football para escoger al mejor futbolista del mundo. El actual ganador de este galardón tendrá que ver la gala de 2022 por televisión. Esto ocurre a un año de haber ganado su séptimo Balón de Oro, distinción que generó enorme polémica por haberle ganado a Robert Lewandowski (que luego ganaría el The Best de la FIFA).

Por primera vez en 17 años, Lionel Messi no entró en la lista de nominados para recibir el Balón de Oro. Por supuesto, la decisión de France Football generó revuelo en parte de Europa y Argentina. Aunque 'La Pulga' tuvo una temporada 21/22 bastante regular con el PSG, muchos consideran que el argentino merecía estar entre la lista de los 30 mejores jugadores del mundo en 2022.

Otro que no aparece en esta selección fue Neymar Jr. El brasileño también era regular en esta nominación y para 2022 quedó completamente afuera de la consideración. Por encima de él y de Messi aparecen otros nombres como Rafael Leao (AC Milan), Mike Maignan (AC Milan), Phil Foden (Manchester City), Antonio Rüdiger (R. Madrid) o Sébastien Haller (Ajax - Borussia Dortmund).