La Premier League ya confirmó el calendario para la temporada 2022/2023, donde Liverpool es favorito y Luis Díaz una estrella a seguir. Todo está listo en una campaña algo atípica, ya que habrá Mundial de Qatar 2022 de por medio. El club inglés se alista para salir por el título.

Sin duda, que Liverpool estará en las posiciones altas buscando el trofeo, que se le escapó tras una reñida pelea con el Manchester City hasta la última fecha. El entrenador Jürgen Klopp mantiene uno de los equipos más ofensivos del mundo y está preparado para dar la pelea nuevamente.

En las últimas horas, Liverpool confirmó a Darwin Nuñez como reemplazo de Sadio Mané para el tridente de ataque junto a Mohamed Salah y Luis Díaz. El uruguayo es una de las figuras en Europa y la estrella a seguir de Uruguay.

Será una Premier League vibrante, donde le esperan duros partidos, contra Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea o Tottenham.

Partidos claves de Lucho en la temporada 2022/2023 de la Premier

- 20/08/2022 vs. Manchester United

- 17/09/2022 vs. Chelsea

- 10/08/2022 vs. Arsenal

- 15/10/2022 vs. Manchester City

- 11/05/2022 vs. Tottenham Hotspur

Mundial Qatar 2022

- 21/01/2023 vs. Chelsea

- 03/04/2023 vs. Manchester United

- 04/01/2023 vs. Manchester City

- 29/04/2023 vs. Tottenham Hotspur

- 04/08/2023 vs. Arsenal