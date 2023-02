No paran las malas noticias para Luis Díaz en Liverpool y ahora es Jürgen Klopp el protagonista. El volante colombiano se alista para lo que será su regreso a las canchas luego de un arduo proceso de recuperación tras un problema en una de sus rodillas que lo mantiene varios meses fuera.

Lo que se creía era algo leve, resultó siendo una de las peores noticias para Liverpool. Luis Díaz se va poniendo a tono, mientras Liverpool no la pasa para nada bien y la crisis de resultados es notoria, comenzando por las duras eliminaciones de las copas inglesas, FA y Carabao Cup, a manos de Brighton y Manchester City, respectivamente.

Ahora, es en la Premier League donde las cosas están cada vez peor. Liverpool es décimo en la tabla de posiciones con una reciente y traumática caída ante Wolverhampton, por la fecha 22. Los Wolves pelean por el descenso y este triunfo les permite tomar un impulso con el objetivo de no caer al Championship.

Lejos del título, a Liverpool le queda pelear en la Premier League por un cupo a la próxima Champions y en la actual temporada, deberá enfrentarse en los octavos al poderoso Real Madrid, que parte como favorito en la serie. Por supuesto, Jürgen Klopp está en la mira de las críticas en Inglaterra.

"Obviamente, fue un comienzo horrible, dos goles que no pueden suceder así. Pero sucedió, y estábamos 2-0 abajo por culpa nuestra. Deberíamos haber defendido mejor. Fuimos pasivos en ese período. No puedo explicarlo. No hay excusa para ello", dijo Jürgen Klopp en rueda de prensa y bastante enojado.