De esta manera, Real Madrid pasaría de despedir a Toni Kroos a tener a uno de los mejores jugadores del mundo, que no pudo obtener la Champions League con el PSG. Es el momento para poder estar en el equipo más laureado del planeta y pelear por la 16°, para seguir aumentado su legado.

Según Tomás Roncero, especialista de Real Madrid en el Diario AS, hay serias decisiones alrededor de este fichaje tras la Champions. El periodista español comenta que ya se establecieron las fechas para la presentación del astro francés. Tanto el club blanco como el jugador llegaron a un consenso una vez que Kylian termine la Eurocopa 2024 con la Selección Francia. Es decir, que entre el 15 o 16 de julio sería presentado, teniendo en cuenta que el 30 de este mes finaliza el contrato con PSG.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.