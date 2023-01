James Rodríguez pasa por un brillante momento con Olympiacos en el fútbol de Grecia, en lo que ha sido que casi un relanzamiento de la carrera del mediocampista colombiano que dejó huella en España con su paso en el Real Madrid.

Precisamente sobre su paso por el fútbol español, el '10' reveló algunos secretos que no se conocían sobre el fallido paso que se pudo dar al Atlético de Madrid cuando salió del Bayern Múnich, en donde apuntó contra el presidente Florentino Pérez.

En una entrevista para el 'Diario AS', Rodríguez culpó a Florentino de no haber llegado al club 'colchonero', debido a que ya estaba todo listo para darse el fichaje, pero finalmente el dirigente del 'Blanco' dijo que no.

“Yo no me quise quedar en Bayern Múnich porque tenía la opción del Atleti. Iba a estar en casa, había nacido mi hijo, fue una opción más bien personal, pero son cosas que pasan en el fútbol, son decisiones uno toma. Tenía la opción del Atleti, un club bueno, estaba todo listo, iba a estar más cerca de mi hijo, estaba en casa. Así que quise irme y ahí fue cuando el presidente (Florentino Pérez) no me dejó salir, prácticamente me ha jodido un poco”, dijo el '10' en As.

Cabe recordar que James estuvo después en el radar de otros clubes españoles como el Sevilla y Valencia, pero tampoco se pudo dar la llegada del crack de la Selección Colombia.