No la pasa bien Everton y mucho menos Mina: le dan con todo en Inglaterra

Everton no la pasa nada bien en la Premier League, volvió a perder y no levanta cabeza tras la derrota frente al West Ham que lo dejó en la última casilla de la tabla de posiciones y al borde del descenso. No le sale una al equipo dirigido por Frank Lampard que ve como de a poco se hunde en una de las ligas más difíciles del mundo.

Otro que no se escapa del mal momento de los ‘Toffes’ es Yerry Mina, quien regresó este sábado a las canchas luego de su lesión y fue titular viéndose comprometido en uno de los goles del rival. Su calificación no fue la mejor y en Inglaterra no perdonan al colombiano y a sus compañeros de zaga, Conor Coady y James Tarkowski.

El diario Liverpool Echo, en sus acostumbradas calificaciones de la fecha, indicó que fue “una tarde nerviosa para el colombiano, comenzó mal, con un peligroso pase hacia atrás y junto con Onana se quedó en el segundo gol de Bowen”.

El próximo parte de Mina será ante el Arsenal, equipo que está peleando por el título y es el principal candidato, un panorama poco alentador para el equipo del colombiano que necesita de tres puntos para respirar y empezar a alejarse del descenso.