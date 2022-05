La continuidad de Sadio Mané en el Liverpool sigue en dudas, ya que el futbolista senegalés podría ir al fútbol de Alemania, tema que preocupa a Jorge Bermúdez, porque esto podría afectar el rendimiento de Luis Díaz.

En el canal ESPN, el 'Patrón' aseguró que no es bueno que Mané se vaya del equipo, debido a que si el equipo baja el rendimiento, muchos podrían apuntar al 'guajiro'.

"Para mí la salida de Mané no tiene que ver nada con la permanencia o no en cancha de 'Lucho', al contrario, a mí no me gustaría que se fuera. Entra en una competencia y si Liverpool no engrana después de la salida de Mané, van a decir que se fue porque no hubo quién lo sustituyera", dijo Jorge.

Además, Bermúdez afirmó que 'Lucho' extrañaría mucho a Sadio en el campo de juego, porque es un jugador que se asocia bien con él.

"Para mí es el que más juega en función de ataque y colectiva en el Liverpool, Salah clave la cabeza y es muy individualista. Para mí, Luis lo va a extrañar", indicó Jorge.

Por el momento se está a la espera de conocer cuál será el futuro de Mané, y si finalmente se irá para el Bayern Múnich.