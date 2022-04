Sale a la luz la única persona en el mundo que no disfruta del fútbol de Luis Díaz en Liverpool. Un exjugador del equipo rojo crítica duramente el fichaje del colombiano en el invierno de 2022 proveniente del FC Porto. Este jugador no necesitó de adaptación alguna para comenzar a brillar muy rápido en Anfield.

Ya va para tres meses de puro fútbol, tanto es que Liverpool está cerca de obtener un doblete histórico, con Champions y Premier League, pero falta el remate en unas definiciones que se plantean muy difíciles y ahí la magia de Luis Díaz puede ser fundamental en el tridente con Mohamed Salah y Sadio Mané.

Pero, tal parece, que solo hay una persona que no está de acuerdo con el fichaje de Luis Días en Liverpool, se trata de Jhon Barnes, una leyenda de los Reds y sí, es una voz de autoridad en Anfield. En la prensa británica, tuvo la oportunidad de lanzar su punto de vista sobre sobre Lucho y la manera en que juega en el club rojo.

"Luis Díaz no es un gran fichaje de enero en el Liverpool, si fuera el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás estarían detrás de él y no fue así. La situación es muy parecida a cuando vinieron Salah y Mané, no hubo un gran clamor por ellos y por mucho que se hayan convertido en los jugadores que son. Eso tiene que ver con Klopp y el valor de identificar la plantilla de jugador que quiere", dijo Jhn Barnes, ganador de cuatro títulos con la camiseta de Liverpool.