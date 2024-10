Enfrentó al Liverpool de Jürgen Klopp y podría ser nuevo DT de Millonarios

No es nadie más que Antonio Mohamed. Semanas atrás, cuando Millonarios también vivía una crisis de resultados con Gamero, el periodista Guillermo Arango filtró en el programa Saque Largo de Win Sports, que la hoja de vida de ‘El Turco’ estaba siendo analizada por el equipo azul. ¿Se podrá dar este nombramiento en el FPC?

Millonarios parece que entra de nuevo en una crisis y la hinchada se preocupa. El equipo azul no la pasa bien en el fútbol colombiano y la derrota ante América de Cali enciende las alarmas. Esta semana no se vio la mejor imagen del club ‘Embajador’, tras quedar eliminado de la Copa Colombia y caer en el clásico contra América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Los aficionados están llenos de incertidumbre y buscan culpables.

