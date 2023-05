Liverpool no tuvo una gran temporada, debido a que no está en la disputa por el título de la Premier League y quedó eliminado de manera temprana de la UEFA Champions League, en lo que fue un año que contó con varios futbolistas lesionados y otros que no mostraron el nivel de otros años, es por esto que desde el importante club inglés, ya piensan en lo que será la próxima temporada.

En los últimos días, se empezaron a conocer detalles de cuáles serían los jugadores que no continuarían en el equipo, nombres que se empezaron a confirmar por parte del club, que por medio de sus redes sociales indicó que cuatro de los futbolistas de la actual plantilla y que terminan contrato a mitad del 2023, no seguirán en la institución.

Por medio de sus redes sociales, Liverpool informó que: "Podemos confirmar que Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner y Alex Oxlade-Chamberlain dejarán el club al término de sus contratos este verano. Se rendirán reconocimientos especiales al cuarteto en Anfield, con más tributos a seguir al final de la temporada".

Sin duda el nombre que más impacto genera es el del brasileño Firmino, quien desde hace varios meses había revelado que no seguiría en los 'Reds', aunque algunos mantenían la esperanza de que se le renovara contrato y continuara. La salida del atacante de la Selección de Brasil, es sin duda una noticia triste para Luis Díaz, ya que 'Bobby' es uno de los mejores amigos del colombiano en la plantilla y uno de los que más lo ayudó en su llegada.

Se espera que en las próximas semanas se revelen nuevos nombres de jugadores que no continuaran en el Liverpool, algunos que serían transferidos, pero también los refuerzos que podrían arribar a reforzar la plantilla del entrenador alemán, Jurgen Kloop.