No hay pronunciamiento oficial desde las filas del Real Madrid. El mercado en Europa comienza el 1 de enero de 2025 y los defensas colombianos podrían romper la ventana de transferencias con un salto grande en Real Madrid, siendo alternativas ‘low cost’ para Florentino Pérez.

Un salto ideal para su carrera deportiva, pues llegaría con la firme responsabilidad de ser titular en Real Madrid y cumplir con las expectativas de reemplazar a Eder Militao. Habrá que ver cómo el equipo español conforma su defensa y juega sus cartas en el mercado, donde Lucumí no se baja de la baraja de candidatos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.