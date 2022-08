Todo listo en Old Trafford: Luis Díaz es titular ante Manchester United

Todo listo en Old Trafford. El volante colombiano Luis Díaz va de titular en el Liverpool, en el partido contra Manchester United, por la tercera fecha de la Premier League 2022/2023. Lucho hará parte del ataque de los 'Reds' junto al egipcio Mohamed Salah y el brasileño Roberto Firmino.

Precisamente, Roberto Firmino es la gran novedad luego de que expulsaran a Darwin Nuñez la jornada pasada y por esta razón el uruguayo está ausente. Harvey Elliott, Milner y Henderson harán el tridente en la primera línea, mientras que Alisson es el portero titular. Van Dijk, Joe Gomez, Robertson y Alexander Arnold, los cuatro defensas.

Por su parte, Manchester United dejará a Cristiano Ronaldo de suplente y el capitán será Bruno Fernnandes. De Gea será el portero titular en Old Trafford. No cabe duda que los 'Red Devils' sorprenden con la no alineación del astro portugués ante el Liverpool.