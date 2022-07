El volante Luis Díaz le da la vuelta al mundo por su gran nivel y ya las jóvenes promesas lo ven como un paso a seguir. Lucho, actualmente, adelanta pretemporada con Liverpool con la firme intención de mantener el alto nivel y volver al ruedo por los títulos, principalmente la Premier y la Champions League.

En la más reciente salida, Liverpool fue una total exhibición en un amistoso de pretemporada contra el RB Leipzig, al que goleó 5-0 en Alemania y donde la nueva incorporación, el uruguayo Darwin Núñez, fue la figura con un póker de goles. Mohamed Salah abrió el marcador y Luis Díaz jugó todo el partido.

Precisamente, Luis Díaz será uno de los jugadores a seguir para la próxima temporada 2022/2023 en el Liverpool tras la salida de Sadio Mané a Bayern Múnich. Con Darwin Núñez como socio, el tridente con Mohamed Salah ilusiona mucho y sería uno de los mejores ataques del planeta.

La 'joyita' de 17 años, oriundo de Kirguistán y actualmente en Galatasaray de Turquía, Beknaz Almazbekov, no le pierde la vista a la disciplina de Luis Díaz en Liverpool y llena de elogios al colombiano. El jugador kirguís mencionó a Lucho y comentó que es un ejemplo a seguir.

"Hay muchos jugadores que tomo como ejemplo. Amaba mucho a Eden Hazard, no me perdía ninguno de sus partidos. Siempre lo he visto. Era el jugador que podía tomar como ejemplo. Suelo mirar mucho la banda izquierda. Luis Díaz del Liverpool, Grealish del Manchester City, suelo mirar estos nombres", aseguró Beknaz Almazbekov en rueda de prensa.