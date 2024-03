“Llegó una oferta del Galatasaray en el cierre del mercado, pero no hubo tiempo para llegar a un acuerdo y la posibilidad sigue existiendo”, dijo Viveros sobre las opciones de Arias en el pasado enero 2024. También, comentó que el Sevilla de España lo quiere.

“Hay muchas intenciones, buenos clubes. A inicio del año, Jhon no aceptó una oferta económica de mucho valor para él y para el Fluminense, del Zenit de Rusia, porque priorizó la parte deportiva; creo que tomó una buena decisión de continuar en Brasil, y espera tener nuevas ofertas en el próximo mercado de verano, que sean buenas para el jugador y el club”, confesó Alex Viveros en charla con ‘Deportes Sin Tapujos’.

La demora es que Fluminense acepte una buena oferta por el jugador y Jhon Arias comenzaría a brillar en Europa. Por ahora, hay expectativa sobre su futuro, no es claro su destino, pero su mismo representante ha dado pistas y comentó de ofertas desde Rusia y Turquía.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.