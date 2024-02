Lo mismo pasa en la Conference League, el tercer torneo de la UEFA. Los terceros de los grupos de la Europa League jugarán con los segundos de la fase de grupos de la UECL, pero no hay colombianos en acción en esta competición europea. Asimismo, habrá atención en la Liga de Campeones de Asia, pues este certamen avanza en los octavos de final y el turno será para el Al Ittihad de Marcelo Gallardo y Karim Benzema, que enfrentará al Navbahor Namangan de Uzbekistán.

