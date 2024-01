Inicia una nueva semana llena de deporte para los aficionados en Colombia, es por esto que en Bolavip Colombia te traemos toda la agenda de este lunes 15 de enero, en donde además de fútbol, habrá otras disciplinas que estarán en acción, para no pararse del sillón y despegarse del televisor y disfrutar desde la mañana hasta las horas de la noche.

La Copa de Asia ya está en acción y una de las candidatas a quedarse con el título es la Selección de Corea del Sur, la cual hará su debut en la competencia por el grupo E, midiéndose ante Baréin, duelo en el que buscará empezar con una victoria, para empezar a encaminar una clasificación desde muy temprano.

La Serie A de Italia no para, y este lunes continuará la jornada 20, con el duelo entre Atalanta y Frosinone, compromiso en el que se espera que el delantero colombiano, Luis Fernando Muriel, tenga participación, ya sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes, pero que siga sumando minutos.

Pero no solamente el fútbol estará en acción, también otras disciplinas como el tenis, que con el Australia Open tendrá más de 50 partidos en disputa. También estará el mejor basquetbol del mundo con la NBA y el ciclismo.

Partidos de fútbol por TV de hoy 15 de enero de 2024

Serie A de Italia

Atalanta vs. Frosinone: 2:45 PM, Star+.

Copa de Asia

Corea del Sur vs. Baréin: 6:30 AM, Star+.

Indonesia vs. Irak: 9:30 AM, Star+.

Malasia vs. Jordania: 12:30 PM, Star+.

Amistosos

Cerro Largo vs. Atlético Tucumán: 5:45 PM, Star+.

San Lorenzo vs. Gimnasia LP: 8:00 PM, Star+.

Programación otros deportes

Australia Open: primera ronda, ESPN 2 y Star+, 3:00 AM.

NBA

Atlanta Hawks vs. San Antonio Spurs: 3:30 PM, Star+.

Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors: 6:00 PM, Star+.

