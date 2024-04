En el momento más crucial de la temporada, el Chelsea femenino decidió no arriesgar con Mayra Ramírez. Cuando faltaban 24 horas para el duelo definitivo contra Barcelona en la Champions, se conoció que la colombiana tuvo que entrenar de manera diferenciada. Presentó una molestia física y no pudo hacer la práctica con el resto de sus compañeras. Ahora, el club inglés confirmó lo que muchos se temían.

A pocas horas de medirse ante Barcelona en los últimos 90 minutos de la semifinal de la Champions femenina, Chelsea confirmó que Mayra Ramírez no fue convocada para jugar en Stamford Bridge. Tras el partido en España, la colombiana salió con molestias en su muslo izquierdo. No se alcanzó a recuperar y no fue tenida en cuenta para este partido crucial.

Aunque la delantera colombiana no estará presente en la vuelta de las semis entre Chelsea y Barcelona, no dejará de ser un partido trascendente para la historia del fútbol femenino colombiano. Mayra Ramírez está a solo 90 minutos de convertirse en la primera futbolista cafetera en un jugar una final de la Champions League femenina.

Cabe recordar que la serie va 1-0 a favor del Chelsea. Las inglesas dieron la sorpresa y vencieron al Barcelona en su propia casa. Las españolas llevaban una racha de 5 años sin conocer la derrota como locales. Mayra Ramírez estuvo en ese partido y fue clave para que las ‘Blues’ hicieran historia en Cataluña.