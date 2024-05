Los jugadores colombianos siguen dando de qué hablar en el mundo, en especial en Inglaterra donde están brillando varios de los nuestros. Luis Díaz es uno de los grandes ejemplos, pero al lado también tiene a varios compatriotas que dan de qué hablar en una de las ligas más importantes y complicadas del planeta.

Chelsea, uno de los equipos más grandes del mundo y de dicho país, se interesó en uno de los jugadores colombianos que hoy por hoy es protagonista, pero que a su vez sigue siendo una promesa y es catalogado como uno de los grandes futuros que tiene el fútbol.

Chelsea quiere romper el mercado de pases con una promesa colombiana

Si bien el Chelsea no la ha pasado bien en los últimos años, no ha sido el protagonista que todos esperan, quiere cambiar la imagen que ha dejado y volver a estar en los primeros lugares. Para esto quiere reforzarse de la mejor manera y pensar no solo a corto plazo, sino a largo ir construyendo nuevamente su historia.

El cuadro inglés se ha ido preparando para la próxima temporada, empezaron a hacer cambios, como rescindirle el contrato a su entrenador, ahora quieren jugadores de talla y que vayan acorde al estilo y ADN del club.

John Jader Durán es el colombiano que interesa en el Chelsea. El jugador del Aston Villa, quien no ha tenido la continuidad necesaria, pero que cuando juega siempre da de qué hablar, podría cambiar de rumbo y pasar a uno de los más grandes de Inglaterra. El jugador Jonathan Herrera fue quien confirmó la información.

En charla con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, Herrera indicó: “El interés siempre ha existido, el hecho de que Pochettino continúe o salga del club no influye, el que lo quiere al final es el club. Es un jugador que si cambian de entrenador o no, es algo que veremos qué pasa, pero siempre ha existido un interés. Vamos a ver qué manejo se le puede dar y que Aston Villa esté presto”.

Además, agregó que: “es un jugador que tiene contrato con Aston Villa. Terminó haciendo las cosas muy bien y el míster cuenta con él. Además, es un club que el haberse metido en Champions le abre una gran oportunidad, pero sabemos que quiere jugar, así que vamos a ver. Ahora se abre le mercado, el club está viendo algunas opciones y nosotros también, si se queda se queda”.