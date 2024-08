Cinco palabras: El mensaje para Mbappé por la llegada de James Rodríguez a LaLiga de España

LaLiga de España vuelve a tener un viejo conocido que ya supo lo que es brillar por todo lo alto. El 26 de agosto de 2024 se confirmó que James Rodríguez es nuevo jugador de Rayo Vallecano y tal fue el impacto de la llegada del colombiano que le enviaron un contundente mensaje de cinco palabras a Kylian Mbappé.

Real Madrid fue paciente y después de una novela que empezó desde el 2017 cuando ofrecieron €180 millones de euros por Mbappé, según el portal ‘Mediapart’, lograron que la búsqueda de gloria deportiva convenciera al delantero francés de no renovar con París Saint-Germain y ponerse la camiseta número ‘9’ del equipo ‘Merengue’.

Asimismo, pasó con James Rodríguez. “A mí me quería el PSG y el Manchester City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Madrid, pero quería la gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada. Florentino Pérez me llamó y me dijo para convencerme: ‘¿Qué quieres, dinero o gloria?’. Y después le contesté que lo que quería era gloria. Él me respondió: ‘Bueno, pues está hecho”, confesó el jugador colombiano en Twitch durante un streaming en diciembre de 2023.

Kylian Mbappé fue presentado el 16 de julio de 2024 como nuevo jugador de Real Madrid luego de firmar un contrato por cinco años y un salario de €28 millones de euros anuales, según el diario ‘L’Equipe’. Sin lugar a duda, el fichaje del verano en la LaLiga. Pero… ¡Un momento! Todavía no se había dado la llegada de James y esto haría cambiar de parecer a un periodista español.

Opción de gol de Mbappé con Real Madrid.

Rayo Vallecano hizo oficial la contratación de James publicando en redes sociales que “el MVP de la Copa América 2024 llega al club en la temporada del Centenario ¡Bienvenido, James!”. ¡Boom! El impacto de lo que significa el regreso del ’10’ colombiano al fútbol español llegó hasta uno de los programas de TV más vistos y ahí se dio el mensaje para Mbappé.

El mensaje para Mbappé por la llegada de James Rodríguez

En el programa ‘El Chiringuito’ hicieron la pregunta si James Rodríguez triunfará en el Rayo Vallecano, y luego de escuchar respuestas como “seguro, no baja de diez asistencias” y “la va a romper”, llegó el mensaje de cinco palabras para Kylian Mbappé. “El mejor fichaje del verano”, afirmó el periodista Álex Silvestre sobre la llegada del jugador colombiano y el conductor Josep Pedrerol no dudó en responderle: “¿Más que Mbappé? Mbappé es como que no cuenta”. Silvestre tuvo que aclarar y dijo que “no, pero ya llevamos contándolo muchos años”. Este es el efecto que genera el respeto y la admiración que le tienen al capitán de la Selección Colombia.

“Si por James fuera saldría a jugar contra el Barça”

Edu Aguirre, uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo y de James, sostuvo en el programa ‘El Chiringuito’, del 26 de agosto, que el jugador colombiano llega con muchísimas ganas, “ha entrenado muchísimo, no con un equipo de fútbol, pero acabó la Copa América y ha tenido una semana de descanso y lleva entrenando bastante tiempo acá en Madrid. Está fino, fuerte y súper motivado, si por el fuera saldría mañana (27 de agosto) a jugar contra el Barça“. Sin embargo, Íñigo Pérez, técnico de Rayo Vallecano, descartó esta posibilidad.

