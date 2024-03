El caso de Dani Alves tuvo giro inesperado para todos sus seguidores. Luego de conocerse su sentencia a cuatro años y medio de prisión por abuso a una mujer en una discoteca en 2022. El exjugador brasilero tendría que pagar una cantidad de dinero exagerada para poder salir. Sin embargo, hubo opiniones divididas al respecto. Hubo quienes estuvieron de acuerdo, pero también quienes rechazaron el actuar de la justicia española.

Una de las reacciones más esperada era la de la esposa de Alves, la modelo Joana Sanz, quien siempre ha sido prudente y pocas veces ha declarado ante cualquier medio de comunicación. Sin embargo, esta vez sorprendió a todos luego de enterarse de la decisión de la justicia española.

Contundente decisión de la esposa de Dani Alves tras conocer su libertad

Sin mediar palabras y sin explicación alguna, la esposa del jugador brasilero decidió desactivar su cuenta de Instagram que era pública para todos a pesar de todo lo que había sucedido con su pareja. Allí siempre recibió comentarios de todo tipo y al parecer era algo a lo que le restaba importancia, pero esta vez, al parecer, no quiso saber opiniones ajenas.

Por ahora se mantiene en silencio pese a que ha sido buscada por varios periodistas de dicho país y de Brasil. Su perfil en redes sociales desapareció y no se sabe si es por un tiempo determinado o definitivo. Lo cierto es que este escándalo de Dani Alves sigue dando de qué hablar y es tendencia en las diferentes plataformas digitales.

La última declaración de Joana Sanz sobre su esposo

Joana Sanz fue una de las más afectadas por lo sucedido con Dani Alves. En Telecinco se había desahogado luego de conocer en su momento la decisión de la Fiscalía sobre el tiempo que permanecería en prisión el exjugador.

“Ahora estoy bastante mejor. Ya lo he asimilado todo. Ya puedo hablar. Estoy preparada. Al principio tenía mucho que asimilar. Había muchas preguntas que ni yo sabía responder”, explicó luego de haber estado en silencio durante el proceso.

Agregó que tenía prioridades, una de esas era su madre: “lo inicial era mi madre. Él era secundario. Pasó a un segundo plano. Al principio estaba enfadada. No sabía qué era verdad y qué era mentira. Solo me llegaban cosas por los medios y los medios mienten mucho”, dijo a Telecinco.

Y finalizó aclarando que: “seguimos casados. En un momento pedí el divorcio, pero no me lo quiso dar. Ahora no voy a entrar en esas discusiones. Se paraliza porque él no quiere. Me enfoco en otras cosas. Sigo estando y estaré siempre para él. El futuro dirá”, explicó.