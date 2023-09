Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son dos de los jugadores más importantes en la historia del fútbol, cada uno a su estilo conquistaron títulos con sus clubes y selecciones, lo que generó que millones de seguidores estuvieran con el uno o con el otro y se generara una de las rivalidades más importantes de los últimos años.

Ambos futbolistas están disfrutando de los últimos años de sus carreras, jugando en clubes de ligas de segundo nivel como la de Arabia Saudita y Estados Unidos, pero a pesar de esto, sus fanáticos siguen criticando al uno o el otro y dejando ver cuál es y sigue siendo el mejor.

Sobre su disputa con ‘Lío’, habló ‘CR7’ en la última rueda de prensa con la Selección de Portugal, allí dejó un mensaje acorde a su grandeza, en donde aseguró que la rivalidad que tuvieron fue algo bonito, pero que ya terminó, por lo que invitó a sus seguidores a no cuestionar a Messi, como le mandó un mensaje a los del argentino, a que no lo critiquen a él.

“No veo las cosas así, la rivalidad se acabó. Fue buena, a los espectadores les gustó. Quien ama a Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Somos los dos muy buenos, cambiamos la historia del fútbol. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante. Él hace su camino, yo el mío. Lo ha hecho bien, por lo que he visto. Sigue, el legado continúa. La rivalidad no la veo así. Ya lo dije, compartimos escenario durante 15 años y terminamos siendo, no digo amigos, pero sí compañeros profesionales y nos respetamos”, dijo Ronaldo.

Finalmente, Cristiano aseguró que a él lo mantiene motivado seguir rompiendo récords a sus 38 años: “Es un hito histórico. Para mí, los números que alcancé fueron un orgullo. Pero quiero más, la vara tiene que seguir aquí arriba, hay que pensar en grande. Agradezco a esos que me ayudaron, en clubes y selecciones”.

Aquí el video con las palabras de Cristiano Ronaldo: