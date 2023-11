La situación de Jhon Durán en Aston Villa parece haber llegado a un punto de no retorno. Las ausencias del futbolista colombiano en las últimas semanas han disparado las especulaciones sobre qué ocurre a nivel interno y finalmente habría una decisión por parte del club inglés sobre el futuro del atacante.

Está más que claro que Jhon Durán ha dejado de ser una prioridad para Unai Emery en el plantel de Aston Villa. El jugador colombiano ha tenido muy pocos minutos de juego en las últimas semanas y se especula sobre posibles problemas con el entrenador.

Ahora, Football Insider ha confirmado lo que parecía un secreto a voces. La relación entre el atacante y el DT español no es nada buena y desde el club trabajan en su salida del plantel. El jugador podría abandonar el equipo de la Premier League próximamente.

¿Jhon Durán apartado?

El protagonismo de Jhon Durán en el plantel de Aston Villa cayó drásticamente en los últimos meses. El jugador ha dejado de ser tomado en cuenta por el entrenador y ha visto muy pocos minutos de juego en las últimas semanas, disparando así una ola de rumores.

Fue hace algunos días que el entrenador reveló en conferencia de prensa que el colombiano sufría de una infección en el pie, justificando así varias de sus ausencias. Sin embargo, los rumores filtrados por la prensa inglesa y una acción en Instagram del jugador pusieron en duda la versión del DT.

Vale recordar que Durán eliminó de su cuenta oficial de Instagram todas las fotos que lo relacionaban con Aston Villa, dejando únicamente imágenes con la Selección Colombia. “Hablé con él sobre lo que hizo en sus redes y me dijo que lo sucedido no era relevante, y la verdad es que no es relevante para mí. Los jugadores pueden hacer lo que sea con sus redes, respetando los límites claro está” dijo Emery sobre el tema.

Sin embargo, el jugador ha vuelto a las convocatorias pero con muy pocos minutos. El cafetero suma solo 67 minutos de juego en la Premier League, 45 minutos en la FA Cup y 110 en la Conference League. Pareciera evidente que hay algo más de trasfondo.

La fuente antes mencionada asegura que Unai Emery está sumamente disgustado con ciertas actitudes del futbolista. Estos habrían tenido ya varios cruces en los entrenamientos del club inglés, dado que se trata de un DT sumamente exigente con temas disciplinarios.

Saldrá en el mercado

Football Insider ha asegurado que el club ya ha tomado una decisión sobre el futuro de Jhon Durán. Aston Villa buscará la salida del futbolista en el mercado de pases del mes de enero, probablemente en condición de préstamo. Habrá que esperar a la ventana invernal europea para saber qué será del jugador.

Vale recordar que Jhon Durán ha quedado fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha de Eliminatorias para de este mes de noviembre. La inactividad del delantero pudo ser determinante en la decisión del seleccionador, Néstor Lorenzo.