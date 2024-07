Edu Aguirre reveló en el ‘Chiringuito’ el posible destino de James Rodríguez

James Rodríguez se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Copa América 2024, esto debido al gran rendimiento que ha mostrado en cada uno de los partidos con la Selección Colombia, con el que demuestra que su nivel y categoría futbolística está intacta para el deleite de los hinchas de la ‘tricolor’.

El rendimiento del ’10’ de Colombia ha generado que muchos hinchas de São Paulo y seguidores colombianos que apoyan al volante, cuestionen el trato que ha tenido el técnico Luis Zubeldía con James, debido a que lo ha borrado del equipo, a pesar de que el jugador tiene un muy buen nivel que el entrenador argentino no ha querido explotar y valorar.

El posible destino de James, después de la Copa América

Precisamente por su gran nivel, es que se especula que Rodríguez, al ver que no tendrá oportunidad de jugar con São Paulo, decida irse para otro equipo en el que sí pueda tener continuidad, es por esto que el periodista español Edu Aguirre, quien es gran amigo de James, contó en el ‘Chiringuito’ que el jugador no seguirá en el equipo brasileño.

Además, Edu también quiso dar a entender, pero sin mayores detalles, que uno de los posibles destinos de James sería regresar a la Liga de España, debido a que su rendimiento podría interesar a algunos equipos de ese país, precisamente por eso, en el programa hablaron de en cuáles clubes podría caer muy bien un jugador como Rodríguez.

James Rodríguez con la Selección Colombia ante Brasil en la Copa América. Foto: Imago.

“Yo creo que James no sigue en Brasil… podría (llegar a España), pero no lo sé, seguro que sí (le gustaría jugar en España), ha sido el MVP y el mejor jugador de la Copa América”, indicó el periodista español, quien es muy cercano con el volante colombiano.

El encuentro de James con el presidente de São Paulo

En medio de los rumores de su salida, después del partido entre Brasil y la Selección Colombia que terminó con empate, James buscó al presidente de São Paulo, Julio Casares, que se encontraba en el estadio, para saludarlo, lo que indicaría que la relación del jugador con el dirigente estaría bien y todo pasaría por entrenador.

Precisamente, después del encuentro de James con el presidente de São Paulo, Casares indicó sobre el ’10’ que “¿Se va? Quien sabe. Después de la Copa América todos se tienen que sentar a conversar”, expresó el directivo.