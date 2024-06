Jürgen Klopp, a solo días de su emotiva despedida de Liverpool, sigue siendo foco de atención en el entorno de los Reds. Han sido muchos los rumores sobre lo que será el próximo desafío del entrenador alemán, llegando a haber incluso afirmaciones de que este ya tendría distintos roles tanto adentro como afuera de Anfield. Si agente ha salido a desmentir todo.

El trabajo de Jürgen Klopp en Liverpool será siempre recordado por los hinchas. Luego de 9 temporadas, el entrenador alemán logró regresar al club a la élite europea luego de una época de decadencia. El alemán se fue de Anfield por la puerta grande y esto quedó en evidencia con su despedida.

Durante el anuncio de su salida del club, Klopp dejó en claro que se estaba quedando sin energías y dio a entender que necesitaba alejarse de los banquillos. Sin embargo, desde que confirmó su desvinculación de Liverpool, surgieron muchos rumores sobre su futuro.

El agente de Klopp negó todos los rumores

Recientemente, el medio austriaco Salzurger Nachrichten aseguró que Jürgen Klopp estaba cerca de convertirse en el nuevo director de fútbol del grupo Red Bull, dueños de Leipzig, Salzburg, etc. Es decir, un cargo similar al que ocupa Michael Edwards en Fenway Sports Group (propietarios de Liverpool).

Jürgen Klopp (Getty)

Sky Alemania se ha puesto en contacto con el agente del entrenador, Marc Kosicke. El representante del estratega alemán ha negado todos los rumores sobre cualquier supuesto nuevo trabajo de Klopp, lo que respalda el anuncio inicial del DT. “Totalmente absurdo” fue su respuesta.

Embajador de la fundación de Liverpool

De momento, el único ‘rol’ que ha asumido Jürgen Klopp tras el final de su contrato como primer entrenador de Liverpool es el de embajador de la fundación del club. Esto lo llevará a aparecer en distintos eventos en representación del club inglés, pero esto no implicaría un trabajo activo en la directiva.

“Nos encantaría ayudar si podemos. Recibí la llave de la ciudad y significa mucho más de lo que piensas. Es increíble, absolutamente increíble, porque obviamente a lo largo de los años aprendimos mucho el uno del otro, pero sigo siendo alemán. Estuve nueve años en Inglaterra, no hacemos este tipo de cosas (en Alemania). Para conseguir la llave de la ciudad, no estoy seguro de qué hay que hacer en Alemania para eso, pero no es solo entrenar. Significa mucho y conlleva responsabilidad, y me encanta vivir esta responsabilidad tanto como podamos” dijo recientemente en el M&S Bank Arena.