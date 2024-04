El capitán de Liverpool puso en duda la entrega de Luis Díaz y compañía en la derrota vs. Everton

Era un clásico y había que salir con el cuchillo entre los dientes, metafóricamente hablando. Esto no pasó con Liverpool FC en la derrota contra Everton en el Derby de Merseyside, y luego de la caída que los dejó con muy pocas opciones de seguir peleando por el título de la Premier League 2023-24, el capitán del equipo puso en duda la entrega de Luis Díaz y compañía.

Uh… Tan solo pasaron cinco minutos del partido que estaba pendiente de la fecha 29 y Everton demostró lo enchufado que salió al encuentro con una opción en ataque que terminó en un penalti. El VAR revisó la jugada y salvó a Liverpool, pero el primer gol en contra del equipo de‘Lucho’ Díaz no iba a tardar mucho en llegar.

Jarrad Branthwaite marcó el uno a cero a favor de Everton al minuto 27. El balón no le estaba llegando al jugador colombiano, pero no tenía problemas en bajar a campo propio e intentar recuperarlo. Aun así, Díaz no fue excluido de la dura autocrítica de Virgil van Dijk al término del partido.

Luis Díaz estaba picante en ataque y al minuto 43 tuvo un disparo directo al arco que sacó el arquero Jordan Pickford. Luego, llegó otra mala noticia para el Liverpool, ya que Dominic Calvert-Lewin anotó el dos a cero a favor de Everton. El extremo colombiano iba a tener otra opción de anotar con un tiro en el palo al minuto 24 del segundo tiempo y sería uno de los jugadores mejor calificados de los ‘Reds’ (Rojos).

Liverpool perdió dos goles a cero contra Everton en un partido en el que ‘Lucho’ Díaz recibió 5.1 puntos de calificación, la más alta del equipo junto a Alisson, Tren Alexander-Arnold, Ibrahima Konate y Andrew Robertson, según la aplicación BeSoccer. El futbolista colombiano jugó todo el encuentro, tuvo un tiro a puerta y uno desviado, 43 de 47 pases fueron correctos y ganó seis de 14 duelos. No tuvo un mal encuentro en la Premier League, pero entró en la colada del duro mensaje de Virgil van Dijk.

El capitán de Liverpool puso en duda la entrega de Luis Díaz y compañía

“Creo que todos tienen que mirarse en el espejo, observar su propio desempeño. ¿Realmente lo dieron todo? ¿De verdad quieren ganar la liga? Obviamente estamos peleando y todavía tenemos juegos después de esta noche. Pero si jugamos como lo hicimos en general en el juego como hoy (24 de abril), sin ganar desafíos y dándole al árbitro la oportunidad de cobrar un tiro libre, como lo hizo muchas veces, entonces no tendremos ninguna posibilidad de ganar el título. Es difícil. Obviamente tenemos que ser mucho mejores contra un equipo que juega contra el descenso”, le dijo el capitán de Liverpool al canal Sky Sports (Deportes) sobre la entrega de Díaz y compañía en la derrota vs. Everton.

El próximo partido de Liverpool y Luis Díaz en la Premier League

Liverpool quedó con 74 puntos luego de la caída contra Everton en el Derby de Merseyside. Arsenal les sacó tres unidades de ventaja y Manchester City está a un punto de diferencia con dos partidos menos. Las cosas se complicaron y por ese motivo es más que necesario ganar el próximo partido en la Premier League 2023-24 cuando Luis Díaz, Mohamed Salah y compañía, enfrenten como visitantes a West Ham United el sábado 27 de abril a las 6:30 A.M. (hora Colombia).