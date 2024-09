El entrenador de Rayo Vallecano respondió por qué solo dejó jugar a James once minutos

James Rodríguez debutó con tan solo once minutos en Rayo Vallecano y el entrenador Íñigo Pérez reveló el motivó de esta decisión.

Y un día, James Rodríguez volvió a jugar en LaLiga, de España, después de que muchos llegaron a pensar que era imposible. El jugador colombiano debutó con Rayo Vallecano, pero el entrenador Íñigo Pérez solo le dio once minutos en el partido contra Osasuna del 16 de septiembre de 2024. ¿El motivo?

Cuatro años y dos meses pasaron para volver a ver a James en un partido oficial en LaLiga. Sin embargo, no fue desde el arranque, ya que la decisión del técnico Pérez fue que James empezara en el banco de suplentes en el encuentro por la quinta fecha del rentado local español.

James venia de jugar más de 140 minutos con la Selección Colombia en el empate contra Perú y la victoria contra Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, así que era más que entendible que empezara viendo desde la suplencia cómo Rayo Vallecano comenzó a remontar un partido que inició perdiendo al minuto 27 del primer tiempo. Íñigo Pérez lo iba a explicar todo.

“Bueno, lo he dicho muchas veces. Estoy encantado de que esté aquí. Creo que la acogida que está teniendo por parte de los aficionados es excelente, hay mucha ilusión y el grupo… sabes cómo es el vestuario y está muy contento. Pero ahora sigue siendo un jugador más del Rayo Vallecano. Entonces, ya lo he dicho, él viene de un periodo de inactividad bastante largo, a pesar de que está encontrando minutos con su selección y con nosotros. Hago los cambios en función de lo que pienso que necesita el equipo y no por otros motivos, pero estoy encantado de que esté y seguramente vaya jugando con más regularidad“, dijo Íñigo Pérez en conferencia de prensa.

