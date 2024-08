El gesto de Cristiano Ronaldo que muchos dicen lo llevó a la derrota en Arabia Saudita

A pesar de esta nueva decepción de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, el portugués cada vez está más cerca de lograr un impresionante récord en la historia del fútbol mundial. Con los dos goles que anotó en esta Supercopa de Arabia (también anotó en las semifinales), CR7 registra un total de 897 anotaciones en toda su carrera. No hay ningún registro oficial que indique otro futbolista con el mencionado número en la historia. Sin títulos en el Medio Oriente y más allá de las tristezas, Cristiano demuestra su jerarquía y nivel individual.

Cristiano Ronaldo durante la Supercopa de Arabia Saudita. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Mal momento para Cristiano Ronaldo apenas comenzando la temporada en Arabia Saudita. No pudo ante Al Hilal y sufre otra dura derrota en su ciclo por el Medio Oriente. Al Nassr, bajo todo pronóstico, cayó goleado y con un once titular que tenía figuras de corte europeo al lado de CR7. El club más grande del país saudí se quedó con un nuevo título y el astro portugués intenta superar este mal momento para su carrera.

