De no creer lo que sucedió en la Copa Asia Sub 17 en el que Tayikistán aplastó 33-0 a Guam en un partido para la historia.

Un nuevo récord se registró en el mundo del fútbol de la FIFA. Un jugador entró en lo más alto tras anotar 14 goles en un mismo partido, superando cualquier marca de los mejores delanteros del planeta. El compromiso entre Tayikistán y Guam terminó 33-0 e increíblemente en el entretiempo ya iban 17-0.

El compromiso era válido por la Copa Asia Sub 17 y entra en el top ya que el partido del 2015 en el que Vanuatu derrotó 46-0 a Micronesia en los Juegos del Pacífico sub 23 no fue reconocido por la FIFA ya que por efectos legales Micronesia no hace parte.

El jugador que rompió el récord FIFA anotando 14 goles

A nivel de Selecciones, una de las mayores goleadas registradas era la de Australia a Samoa Americana camino al Mundial 2002. En ese épico compromiso, Archie Thompson batió el récord de más goles anotados en un solo encuentro (13 tantos).

Ahora, una nueva marca la impuso Muhammad Nazriev ante Guam, quien se despachó con 14 goles en estos minutos: 5′, 12′, 22′, 38′, 49′, 50′, 55′, 58′, 66′, 67′, 73′, 76′, 82′ y 83′. Además, no es la primera vez que el nombre del atacante del Istikol se destaca, puesto que se puso en la mira al ser nombrado el MVP de la CAFA Sub-17 en agosto de 2023.

Uno de los delanteros que hoy es uno de los mejores del mundo hizo algo parecido hace unos años en categorías juveniles, Erling Haaland, quien marcó en 9 ocasiones en la victoria por 12-0 de Noruega a Honduras en el Mundial Sub-20 de 2019 que se disputó en Polonia.