James Rodríguez ha vivido una montaña rusa de emociones en 2024. Es líder y figura de la Selección Colombia, con la que fue catalogado el mejor jugador de la Copa América 2024 y nominado a mejor jugador del mundo del año, pero también no es protagonista en su club, Rayo Vallecano, donde ha visto pocos minutos.

El entrenador Íñigo Pérez no ha confiado lo necesario en él y, aunque el jugador no se ha pronunciado al respecto, es algo que no le gusta, pero acepta y trabaja día a día para cambiarlo y ganarse un lugar.

El jugador de Rayo Vallecano que defiende a James tras decisiones del técnico

Si bien, James Rodríguez no la pasa bien en su regreso a Europa, no todo es malo y dentro del club ha encontrado apoyo de varios de sus compañeros, uno de ellos, quien abiertamente habló ante los medios de comunicación, es el portero Augusto Batalla.

El arquero del Rayo Vallecano salió en defensa del colombiano y lo llenó de elogios, asegurando que es un jugador que gracias a su talento aporta mucho para el beneficio del juego del equipo que en la presente temporada han sumado poco.

“Me sorprendió lo que es él como persona, la calidad humana que tiene. También, al tenerlo tan cerca te sorprende la calidad, porque uno al verlo en televisión dice ‘Guau’, pero al verlo en el día a día y la felicidad con la que hace determinadas cosas, te das cuenta por qué jugó, donde jugó, por qué es quien es”, dijo Batalla en charla con DS Sports.

Finalizó diciendo: “la verdad es que está muy bien, se le ve muy contento. Nosotros tenemos una relación en poco tiempo bastante cercana. Ojalá que podamos tener un gran año y que todos juntos podamos, creo yo en una institución que es el momento de hacer algo importante”.

