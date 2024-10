Finalizado el partido, las reacciones no se hicieron esperar. Jhon Jader Durán fue reconocido como el MVP del compromiso y luego de esto, se vio el infaltable posteo en la red social Instagram, donde sus fotografías fueron virales y no solo eso, compañeros de la Selección Colombia, como Daniel Muñoz, Yaser Asprilla, Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, también se pronunciaron.

Contra el Bolonia, Jhon Durán lanzó una gran maniobra para alargar el marcador y superar y anticipar a Jhon Lucumí. Golazo, donde ganó la posición y no cedió ni un centímetro en el duelo con su compatriota. Remató cruzado y mostró habilidades para dar soluciones al Aston Villa. Al final, fue un 2-0 que inspiró los elogios de grandes estrellas colombianas, como James Rodríguez, Luis Díaz y Radamel Falcao García.

