El Liverpool FC vive un momento de ensueño. Tras conquistar la Copa Carabao, los “Reds” se enfocan en dos frentes: la Premier League y la Europa League. En este contexto, Luis Díaz se ha convertido en una pieza fundamental del equipo, siendo uno de los atacantes más incisivos y desequilibrantes del fútbol europeo.

El colombiano ha sido clave en el resurgimiento del Liverpool. Su velocidad, gambeta y capacidad para generar ocasiones de peligro lo han convertido en un jugador indispensable para Jürgen Klopp.

La Premier League es un objetivo primordial para el Liverpool. Actualmente, con la confianza por las nubes tras la victoria en la Copa Carabao, el equipo buscará quedarse con el liderato de la Premier League en las próximas jornadas.

Contra el Atalanta

La Europa League también es un torneo importante para el Liverpool. Los “Reds” se enfrentarán al Atalanta en cuartos de final, un rival que no debe ser subestimado. El equipo italiano no llegó a esta instancia por casualidad: eliminó al Sporting CP y no perdió ningún partido en la fase de grupos.

La buena noticia para el Liverpool es que tiene un buen historial contra el Atalanta. En la temporada 2019-2020 de la UEFA Champions League, los “Reds” vencieron a los italianos por 5-0. Sin embargo, en el partido de vuelta, el Atalanta se impuso por 2-0.

Para afrontar este crucial encuentro, el Liverpool necesita tener a todos sus jugadores disponibles, especialmente a Luis Díaz. El colombiano será una pieza fundamental para que los “Reds” puedan superar al Atalanta y avanzar a las semifinales de la Europa League.