Luis Díaz anda imparable y cada vez aumenta su importancia en el Liverpool de Jürgen Klopp. El volante colombiano demuestra su talento en la Europa League y ratifica que es fundamental en el eje de ataque del equipo rojo. El guajiro finalizó la primera parte del partido contra el LASK siendo clave y figura en el 2-0 parcial, en el juego por la quinta fecha de la fase de grupos de la edición 2023/2024. El ofensivo de Barrancas fue titular luego de ser suplente ante Manchester City.

Un 2-0 que muestra jerarquía y que Luis Díaz es importante para que el ataque de Liverpool sea agresivo y con hambre de gol. Lucho abrió el marcador apenas comenzando el juego. Pero las cosas no pararon ahí, pues minutos después, el colombiano fue el encargado de despejar el panorama y marcar un pase ‘como con la mano’ para que Mohamed Salah habilitara a Cody Gakpo en el segundo palo. Así cayó el 2-0 para prácticamente sentenciar el encuentro.

Apenas en tres minutos, Liverpool ya ganaba 2-0. En el segundo gol, al 15′ de la primera parte, el local avanzó de gran manera hacia el ataque, haciendo una transición agresiva en el medio campo para abrir la cancha y aprovechar ante una defensa muy mal parada. Pase largo desde el costado para Luis Díaz, quien en el centro del área, solo tuvo que darse vuelta y marcar un lindo pase para que Mohamed Salah habilitara a Cody Gakpo, quien solamente tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

Un gol más que suficiente para poder tomar ventaja en el juego y así dejar claro que Liverpool domina el grupo E con 12 puntos y clasificado a la segunda ronda de la Europa League, donde también es favorito al título. Además del gol, Lucho demuestra que es una de las figuras a seguir y que será fundamental en la ambición por ganar otro trofeo europeo.

Gol de Luis Díaz para abrir el marcador

En las primeras jugadas de ataque, Liverpool mostró su superioridad y las ganas de resolver el partido desde los primeros minutos. Luis Díaz fue uno de los más destacados en el frente de ataque. Incluso, ya lo había intentado antes del gol, pero sin mucha claridad, hasta que se le dio sobre los 12 minutos.

El volante colombiano recibió un centro desde el costado y como un cazador de área, llegó con la cabeza, se lanzó de ‘palomita’ y definió a un rincón imposible para el portero del equipo visitante, quien, por más que se lanzó, no logró llegar a la pelota.

La mala noticia que recibió Liverpool antes del partido de Europa League

“No jugará mañana (vs. LASK), tampoco el domingo y seguramente tampoco esté disponible el fin de semana después de eso”, dijo Jürgen Klopp sobre la situación del portero brasileño Alisson Becker, siendo la baja más sensible de Jürgen Klopp para este compromiso. En la titular apareció el irlandés Caoimhín Kelleher.

