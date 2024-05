Show de Luis Díaz, Mo Salah y Liverpool: golazos, palos y fútbol total vs. Tottenham

Luis Díaz es titular y ha sido protagonista en el 4-0 parcial. Apenas comenzó el partido, Liverpool empujó hacia el frente, adelantó líneas y no dio posibilidades a Tottenham. Toques, pases filtrados y avances por los costados que desgastaron al visitante. Luego de los recientes resultados y el enfrentamiento que viralizó a Mohamed Salah y Klopp, las cosas parecen cambiar y los ‘Reds’ quieren finalizar con decoro la temporada, manteniendo algunas remotas opciones de título en la pelea con Manchester City y Arsenal.

Partidazo de Liverpool contra Tottenham. Por la fecha 36 de la Premier League, estos dos históricos rivales se ven las caras en Anfield. Los dirigidos por Jürgen Klopp se robaron el show y sentencian a los ‘Spurrs’ en defensa. Un recital de juego ofensivo y posesión que puso contra las cuerdas al equipo del norte de Londres, que no ha podido frenar a la banda que lidera Mohamed Salah.

