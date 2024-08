El mensaje de Kylian Mbappé tras el partidazo de Johan Mojica contra Real Madrid 

Fueron a ver el debut de Kylian Mbappé en la LaLiga, de España, y terminaron ovacionando el partido de Johan Mojica contra Real Madrid. ¡Y no es por exagerar! Incluso, el defensor colombiano hasta se dio el lujo de impedir lo que iba a ser el gol de la victoria del equipo ‘Merengue’ tras un remate del jugador francés.

Durante la Copa América 2024, el nivel de Mojica fue tan buen que no solo logró consolidarse como el lateral izquierdo titular de la Selección Colombia. Fue una de las grandes figuras en la victoria contra Uruguay en semifinales y no desentonó en la derrota vs. Argentina en la final con una calificación de 6.9 puntos, según SofaScore.

Por su parte, Kylian Mbappé no la pasó tan bien en la Eurocopa 2024 a pesar de que Francia llegó hasta semifinales y terminó perdiendo contra una Selección de España que sería el campeón del torneo. El delantero registró un gol, dos asistencias y 465 minutos en cinco partidos para una calificación promedio de 7.44 puntos, según SofaScore.

Ambos protagonistas de esta historia iban a cambiar de equipo luego de la Copa América y la Eurocopa. Mientras que Mojica firmó por tres temporadas con Mallorca por una cifra cercana a los €1.5 millones de euros, Mbappé llegó a Real Madrid a cambio de €14 millones de euros anuales, sin contar los €30 millones de prima, hasta el 2029, según RMC Sports. En la cancha, no se iba a sentir tanto esta diferencia.

Kylian Mbappé y Johan Mojica. (Foto: Imago)

Con el partido uno a uno, Jude Bellingham le filtró un balón a Kylian Mbappé y con posición de remate sacó un disparo que alcanzó a desviar el arquero Dominik Greif. Ahí apareció un cierre magistral de Jhon Mojica al llegar primero al balón y anticiparse a la definición de Rodrygo solo frente al arco que iba a ser gol. Ni siquiera el jugador francés podía creer la intervención del lateral colombiano con una reacción atónita.

Publicidad

Publicidad

ver también El magistral quite de balón de Mojica que celebró como un gol y amargó al Madrid y Mbappé

El mensaje de Mbappé tras el partidazo de Mojica contra Real Madrid

Mojica terminó con la tercera mejor calificación (7.1 puntos) de Mallorca por, entre otros motivos, siete de diez duelos ganados por tierra y cuatro de seis regates completados. Luego del partidazo del jugador colombiano en el empate uno a uno contra Real Madrid, Kylian Mbappé se desahogó publicando un primer mensaje en Instagram diciendo que “no es un buen resultado. Cabezas arriba y ya concentrados en el siguiente (partido). ¡Hala Madrid!”.

Mensaje de Mbappé tras empate vs. Mallorca

Así terminó Johan Mojica después de ser una de las figuras vs. Real Madrid

Para la recuperación no hay espera. Luego de los 97 minutos que jugó Johan Mojica contra Real Madrid y en los que terminó siendo una de las grandes figuras del empate en la primera fecha de la LaLiga 2024-25, el lateral de la Selección Colombia publicó una historia en Instagram con un claro mensaje: “Ya recuperando. Focus. ¡Estamos enteros mi nene!“.

Publicidad

Publicidad

Mojica tras ser figura contra Real Madrid. (Foto: Instagram)