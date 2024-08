El magistral quite de balón de Mojica que celebró como un gol y amargó al Madrid y Mbappé

Johan Mojica y Rodrygo. (Photo by Rafa Babot/Getty Images)

Read more on X

Johan Mojica fue fundamental para el 1-1 definitivo, que sabe a victoria en Mallorca. El lateral vallecaucano le sacó el gol del triunfo a Rodrygo, quien buscaba el doblete y ser el héroe de la jornada. Todo salió mal tras el magistral quite de balón, siendo una de las jugadas más claras en los 90 minutos. Mojica apenas mandó la pelota a las tribunas, celebró como un gol.

El debut no fue el esperado para el Real Madrid, Mallorca se encargó de las malas caras en el equipo blanco, pues llegaba como gran favorito al triunfo en el estadio Son Moix. Pese a su condición de visitante, el ‘equipazo’ liderado por Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham, fue reducido a equipo y dejó ver sus falencias. Solamente le alcanzó para la anotación de Rodrygo al minuto 13.

Partidazo de Johan Mojica en pleno debut en LaLiga 2024/2025. El lateral colombiano fue titular en el Mallorca, que le tocó el primer juego de la temporada contra el Real Madrid de Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé. El jugador de la Selección Colombia presentó una alta calificación y le demostró al campeón del mundo con Francia toda su calidad en el quite de balón.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.