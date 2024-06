Siempre que aparece el nombre de Radamel Falcao García, la afición colombiana sonríe porque es uno de los jugadores más queridos en la historia de Colombia. ‘El Tigre’ finalizó la etapa como jugador de Rayo Vallecano, y ante las dudas sobre qué será de su futuro, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio pistas.

Luego de pasar tres temporadas en el Rayo Vallecano en las que registró doce goles, una asistencia y 2.177 minutos en 80 partidos, Falcao García pasó a ser agente libre. A los 38 años, sigue con la mentalidad de mantener un nivel que lo vuelva a llevar a la Selección Colombia. No por nada es el máximo goleador de la Tricolor con 36 anotaciones en 106 encuentros.

“Esta temporada no he tenido la oportunidad de volver porque no he tenido continuidad. Mientras siga estando activo y esté en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la Selección, creo que también seguiré soñando con poder estar ahí. Llegará el momento en el que diga: ‘Bueno, ya está bien’; pero mientras tanto, sé que el entrenador (Néstor Lorenzo) está pendiente de mí y cuenta conmigo. Al final, si tengo la posibilidad de jugar, tener continuidad y de estar en buen nivel, creo que puedo ser tenido en cuenta”, le dijo Radamel Falcao al canal CNN el 21 de mayo.

‘El Tigre’ cerró la etapa en el Rayo Vallecano con un emotivo mensaje en redes sociales diciendo que “siempre estaré agradecido con ustedes. Una hinchada que nos acompañó y se hizo sentir desde la primera hasta la última fecha… ¡Gracias por tanto!”. Luego, uno de los periodistas más cercano a Falcao le propuso a un equipo del fútbol colombiano que intente firmarlo y después apareció junto al presidente de la FIFA.

Falcao García anotó 12 goles en el Rayo Vallecano. (Foto: Imago)

Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio, sostuvo en el programa radial ‘El Puslo del Fútbol’ que “Falcao llega esta semana (del 27 mayo al 2 de junio) a Bogotá, yo aprovecharía para hablar con él, es otro momento, es otro Falcao, Millonarios debe hablar con él”. Una opción que parece difícil, mientras que la pista que habría dado Gianni Infantino sería más viable a un mediano o largo plazo.

El presidente de la FIFA dio pistas sobre el futuro de Falcao

“Fue un placer interactuar con exjugadores y leyendas de la FIFA durante el Diploma FIFA en Gestión de Clubes 2024 en la sede de la FIFA en Zúrich. ¡Les deseo todo lo mejor y espero poder servir juntos en nuestro hermoso juego!”, publicó Gianni Infantino en Instagram y en una de las fotos apareció con Radamel Falcao. ¿Acaso ‘El Tigre’ piensa en ser directivo y manejar un equipo en el futuro? La pista del presidente de la FIFA parece ser muy clara.

Falcao estuvo con el presidente de la FIFA. (Foto: Instagram / @gianni_infantino)

Lo que dijo Falcao García sobre su próximo equipo

Ante los rumores sobre cuál será el próximo equipo, suenan con fuerza la Liga MX de México y la MLS de Estados Unidos, Falcao García dijo que “tengo que hablar con la familia y después ya se verá”. ¿Hora de cumplir el viejo anhelo de jugar en la Liga Colombiana? El 17 de diciembre de 2023 le dijo al periodista Jaime Dinas sobre esta posibilidad que “hay que ver la situación del país en este momento, un poco complejo. viendo lo que le pasó a Luis Díaz (secuestro a los papas), son cosas negativas que lo hacen pensar y frenarse“.